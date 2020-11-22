شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: ليس لدينا خطط للعودة لأسواق الدين الدولية هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة ليس لديها خطط للاستفادة من أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام، حيث تعتمد المملكة على الاقتراض المحلي.

وأكد الجدعان أن المملكة ذهبت إلى السوق المحلية بشكل كبير هذا العام، ومن المرجح أن تذهب إلى السوق العام المقبل، ولا توجد خطط حاليًا لديها لإصدار دولي، بحسب موقع قناة العربية.

وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها اقترضت أيضا 45 مليار ريال أكثر من المطلوب من مقرضين محليين. وهذا يعني أن المملكة لن تحتاج إلى الاستفادة من الأسواق الدولية في الوقت الحالي، بحسب ما توقع بنك مورغان ستانلي في وقت سابق.

ويعتمد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الاقتراض في الوقت الذي تشهد فيه جميع دول العالم، تأثير الصدمات الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن اضطراب سوق النفط ووباء فيروس كورونا.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد توقع قبل جائحة كورونا وتحديدا في يناير الماضي أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وطرحت المملكة في 22 من يناير الماضي سندات بقيمة 5 مليار دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عاماً، وهو أول إصدار سندات دولية لعام 2020. وتراوحت العوائد ما بين 2.54%، 2.88%، و3.84% على التوالي.