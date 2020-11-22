شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 29٫30 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم للوصول لمستوى الدعم 26 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.5 بينما مستوى المقاومة هو 29.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط