شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف للغاية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 86٫40 فلس، في ظل تحرك السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 81 فلس ومستوى 91 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 84 بينما مستوى المقاومة هو 86.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط