شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 281 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 293 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 270 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 277.0 بينما مستوى المقاومة هو 283.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد