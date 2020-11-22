شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 39٫10 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.0 بينما مستوى المقاومة هو 39.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط