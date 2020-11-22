شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 25٫20 فلس، بالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 21 فلس كمستوى أول ثم 18 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 31 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.0 بينما مستوى المقاومة هو 26.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط