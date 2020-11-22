شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 60 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 57 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 65 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 57 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.2 بينما مستوى المقاومة هو 61.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد