شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط البيعيبة لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 1٫215 ريال منخفضا، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 1٫07 ريال كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫37 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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