شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 3٫325 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 3٫15 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 3٫43 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.37 ريال الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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