شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK)يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 4٫332 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي،وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 4٫20 ريال كمستوى أول ثم 4٫05 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫50 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.27 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.40 ريال الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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