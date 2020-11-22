شكرا لقرائتكم خبر عن تايجر العقارية تنتهي من مشروع برج «ذا دوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة تايجر العقارية عن انتهائها من تشييد وتنفيذ مشروع مبنى «ذا دوم» في منطقة الجداف في إمارة دبي، والبدء بتأجير الوحدات السكنية والمحال التجارية.

واستغرق تنفيذ مشروع مبنى «ذا دوم» سنة ونصف السنة، وحرصت الشركة على تسليمه في الوقت المحدد، وبذلك تضم الشركة 127 شقة سكنية جديدة إلى محفظتها العقارية.

وقال المهندس عامر وليد محمد المدير التنفيذي: «لقد حرصت شركة تايجر العقارية على مواصلة تنفيذ العمل في مشروع «ذا دوم»، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد، حيث جرى الانتهاء منه مؤخراً، وأعلنا طرح الشقق السكنية والمحال التجارية للتأجير. ويتكون المبنى من 127 شقة سكنية، تتكون من غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، و4 طوابق مخصصة لمواقف السيارات، و3 محال تجارية».

وأضاف وليد: «على الرغم من الظروف الاستثنائية التي جرت مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد وضعنا خططاً لمواصلة تنفيذ مشاريعنا في الدولة، ومن بينها مشروع «ذا دوم» مع الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة. ويأتي تسليم المشروع ليؤكد أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها في ظل المبادرات والإجراءات الحكومية التي أعلنت عنها دولة الإمارات وأسهمت في دعم الأعمال والتخفيف من وطأة تفشي الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وغيرها».

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