شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع أخضر لأسهم العقار.. و23% من السيولة لـ «الدار» و«إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عزز الشراء المؤسساتي والأجنبي من مكاسب الأسهم الأسبوعية، مع تركيزهم على الأسهم القيادية ذات الأساسيات الرصينة في البنوك والعقار، وسط أداء قوي للأسهم العقارية التي ارتفعت جماعياً، في أسبوع أضاف خلاله مؤشر سوق أبوظبي 1.19% مكاسب، وسوق دبي 2.35%، بينما سجلت السيولة 4.42 مليار درهم.

وسجلت المحافظ الاستثمارية مشتريات نوعية بنحو 1.070 مليار درهم كمحصلة شرائية، منها 871 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و201.5 مليون درهم في دبي، في أسبوع جديد شهد 20 صفقة كبيرة (11 منها على «اتصالات» ب476.2 مليون درهم، و9 منها على «أبوظبي الوطنية للتأمين» ب180 مليون درهم).

توزعت سيولة الأسهم الأسبوعية بواقع 1.3 مليار درهم في دبي، و3.12 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.7 مليار سهم، توزعت بواقع 895.2 مليون سهم في دبين و868.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 33.5 ألف صفقة.

وخطف «العقار» المشهد من حيث جذب السيولة أيضاً، مع تصدر «الدار» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 595.6 مليون درهم مغلقاً عند 2.88 درهم، بينما اجتذب «إعمار العقارية» سيولة بقيمة 422.85 مليون درهم مغلقاً عند 3.05 درهم، وخطف السهمان 23% من السيولة الأسبوعية في الأسواق بنحو مليار درهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي صعوداً أسبوعياً بنسبة 2.35% عند مستوى 2316.11 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار، والاستثمار، والنقل، والاتصالات، والسلع، والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك أكثر من 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.49% و«دبي الإسلامي» 0.47%.

وزاد قطاع العقار 5.58% بفعل صعود «إعمار العقارية» 6.64% و«إعمار مولز» 7.19% و«داماك» 4.72% و«إعمار للتطوير» 2.92% و«ديار» 3.32% و«الاتحاد العقارية» 2.34%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.22% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.85% و«سوق دبي المالي» 2.05% و«شعاع كابيتال» 2.72%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.76% بدعم من ارتفاع «العربية للطيران» 1.75% و«الخليج للملاحة» 2.28% مع استقرار «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 1.19% إلى مستوى 4913.71 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.6% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.1% و«أبوظبي الإسلامي» 0.22% رغم انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.65%.

وصعد قطاع العقار 7.41% بفعل ارتفاع «الدار» 7.46% و«رأس الخيمة العقارية» 6.44%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 1.79% إثر ارتفاع سهم «طاقة» 2.03% و«دانة غاز» 1.06% و«أدنوك للتوزيع» 2.37%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاتصالات 1.28% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7% متأثراً بتراجع «العالمية القابضة» 0.45% و«الواحة كابيتال» 4.55% فيما ارتفاع «إشراق» 2.79%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «الدار العقارية» بقيمة 595.6 مليون درهم مغلقاً عند 2.88 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 594.8 مليون درهم، وأقفل عند مستوى 16.96 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً 435.62 مليون درهم ليغلق عند 12.66 درهم.

وفي سوق دبي، كان السهم الأكثر جذباً للسيولة «إعمار العقارية» بقيمة 422.85 مليون درهم مغلقاً عند 3.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 187.65 مليون درهم ليغلق عند 4.26 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستحواذه على ما قيمته 116.7 مليون درهم من التداولات وأقفل سعره عند 10.3 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «بنك الشارقة» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي خلال أسبوع، وبنسبة 25.49% مغلقاً عند 0.64 درهم، تلاه «أركان» مرتفعاً 20% ليغلق عند 0.78 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنموه 12.75% ليغلق عند 4.6 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «أبوظبي الوطنية للتكافل» بهبوطه 22.18% وإغلاقه عند 4.35 درهم، تلاه «أسمنت الخليج» الذي أغلق متراجعاً 6.68% عند مستوى 0.405 درهم، ثم «أكسا للتأمين» بانخفاضه 5% ليغلق عند 0.665 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر الارتفاعات «غلفا للمياه» بنسبة 31.14% مغلقاً عند 21.9 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» بصعوده 11.89% ليغلق عند 1.6 درهم، ثم «المدينة للتمويل» صاعداً 8.57% ومغلقاً عند 0.19 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «السلام القابضة» بنسبة 9.2% ليغلق عند 0.316 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» منخفضاً بنسبة 5.08% وأقفل عند 0.785 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الذي أغلق على تراجع بنسبة 5% إلى مستوى 4.56 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، (164.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و6.09 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين).

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل (10.83 مليون درهم محصلة بيع العرب و149.82 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وكان الأمر مماثلاً بالنسبة لسوق دبي الذي اتجه فيه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء (169.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و19.92 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين).

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل (18.24 مليون درهم محصلة بيع العرب و171.39 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«الدار»، و«أبوظبي الأول»، و«أدنوك للتوزيع»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سيراميك رأس الخيمة»، و«أبوظبي التجاري» و«دي إكس بي».

المؤسسات

بدورها كثفت المحافظ الاستثمارية من عملياتها الشرائية في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 1.072 مليار درهم كمحصلة شرائية توزعت بواقع 871 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و201.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 1.072 مليار درهم محصلة بيع، منها 871 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي و201.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي.