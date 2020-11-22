شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 6118 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب في الأجل القصير ما بين مستوى 5850 نقطة ومستوى 6250 نقطة، وسوف يتحد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون يغلق في النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,072 وبين مستوى المقاومة هو 6,182 نقطة