شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال تداولات الخميس الماض ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع، حيث اغلق عند مستوى 10107 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 10050 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9850 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,017 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,198 نقطة
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