شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يجني أرباحه – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.11% بما يعادل -0.44 نقطة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.75 ومستوى المقاومة 22.00.