شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية (2350) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.92. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.60 ومستوى المقاومة 11.50.

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