شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.78% بما يعادل -0.10 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.30 ومستوى المقاومة 13.36.