شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتكسبه زخماً إيجابياً ويساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 19.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 20.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.40 ومستوى المقاومة 20.86.