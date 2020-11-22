شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتكسبه زخماً إيجابياً ويساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 19.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 20.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.40 ومستوى المقاومة 20.86.
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.