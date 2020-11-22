شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولات السهم السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليكسبه ذلك زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 1.25% بما يعادل 0.16 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 13.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.32 ومستوى المقاومة 13.88.