شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 13.74، وقد تزامن ذلك مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.88% بما يعادل -0.12 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 13.74، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيدفع بالسهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 14.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.12 ومستوى المقاومة 14.00.
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