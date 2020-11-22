شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مسك (2370) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.69% بما يعادل 0.44 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 17.50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 17.50، حتى يتأكد لنا عزم السهم لمواصلة الارتفاع، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 18.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.