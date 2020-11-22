شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.06 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.98، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 21.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.98 ومستوى المقاومة 21.06.