شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب «نفيديا» بما فيها «فورتنايت» بالبث التدفقي على «أيفون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



تُعدّ شركة «نفيديا» الأميركية لإتاحة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» لمستخدمي هواتف «أيفون» وأجهزة «أيباد» اللوحية، بعدما كيّفت خدمتها الخاصة بالبث التدفقي للألعاب مع متصفح الإنترنت في هذه الأجهزة، رغم استمرار شركة «آبل» في استبعاد اللعبة من متجرها للتطبيقات «آب ستور».

وأعلنت الشركة المصنعة لمعالِجات الرسوم في بيان أن منصتها للألعاب «جي فورس ناو» باتت متوافرة بالبث التدفقي على متصفح «آي أو إس سافاري» بنسخة «بيتا». واضاف البيان أن في إمكان المشتركين في «جي فورس ناو» من الآن فصاعداً أن يدخلوا المنصة من خلال إطلاق متصفح «سافاري» بواسطة «آي فون» أو «أيباد» أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني «بلاي.جي فورس ناو.كوم».

وتتيح خدمة «جي فورس ناو» مقابل اشتراك مباشر تشغيل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرة على خوادم «نفيديا»، من دون الحاجة إلى تنزيل الألعاب أولاً.

ومن أبرز هذه الألعاب «فورتنايت» التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي ستصبح متاحة حتى بواسطة «أيفون» بفضل خدمة «نفيديا».

وكانت شركة «إبيك جيمز» المطوّرة لـ«فورتنايت» دخلت أخيراً في معركة ضد مجموعة «آبل» العملاقة آخذةً عليها اقتطاعها نسبة عمولة بالغة 30 في المئة من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات عبر متجرها للتطبيقات «آب ستور».

وكانت النتيجة حرمان مستخدمي «أيفون» و«أيباد» منذ الصيف تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها إذا كانت أصلاً موجودة على أجهزتهم.

ومن المتوقع أن تتواجه المجموعتان قضائياً في محاكمة يرجّح أن تعقد في تموز/يوليو 2021.

(أ.ف.ب)