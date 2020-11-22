شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مشروع «فقاعة السفر» بين هونج كونج وسنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُلّق السبت مشروع «فقاعة السفر» بين هونج كونج وسنغافورة عشية إطلاقه بعدما سجّلت المدينة الصينية الجنوبية ارتفاعا مفاجئا في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

ويشكّل تعليق المشروع نكسة ليس للقطاعات السياحية المتضررة بشدة في المدينتين فحسب، بل أيضا لدول أخرى كانت تأمل أن تتحول الخطة إلى نموذج يحتذى في زمن الجائحة.

وشهدت المنطقتان تفشيا محدودا نسبيا وفرضت سلطاتهما قواعد تباعد اجتماعي مشددة وتدابير حدودية بعيد ظهور الوباء على أراضيهما.

لكنهما تضرّرتا كثيرا جراء انهيار الاقتصاد العالمي خصوصا بسبب قلّة عدد سكانهما واعتمادهما الكبير على الروابط الدولية.

وكانت المنطقتان التواقتان لمساعدة قطاعي السياحة والسفر الأساسيين لمداخيلهما، قد توصّلتا إلى خطة تسمح بشكل محدود بالسفر بينهما من دون إلزام المسافرين بالخضوع للحجر الصحي شرط إبرازهم وثيقة تبيّن عدم إصابتهم بكوفيد-19.

وكان من المقرر إطلاق مشروع ممر السفر صباح الأحد.

لكن هونج كونج أعلنت السبت أن المشروع سيرجأ لأسبوعين بعد تسجيل ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين بكوفيد-19.

وقال وزير التجارة في هونج كونج إدوارد ياو في مؤتمر صحافي «على ضوء الارتفاع الذي سجّل مؤخرا في أعداد المصابين قرّرنا، مع حكومة سنغافورة، إرجاء إطلاق فقاعة السفر لمدة أسبوعين».

وبعدما سجّلت على مدى أسابيع أقل من عشر إصابات يوميا، تزايدت مؤخرا أعداد المصابين في هونج كونج.

والسبت سجّلت السلطات الصحية في المدينة 36 إصابة محلية بفيروس كورونا، 13 منها مجهولة المصدر، ما أثار المخاوف من موجة إصابات جديدة خارج السيطرة.

واعتبر وزير النقل السنغافوري أونغ يي كونغ على فيسبوك أن تزايد الإصابات في هونج كونج هو بمثابة تحذير بأن «كوفيد-19 لا يزال موجودا»، وأن رحلة استعادة الحياة العادية «ستشهد تقلبات».

(أ.ف.ب)