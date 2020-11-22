شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات" يناقش الاتفاقيات التجارية مع أمريكا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية عبر الإنترنت تحت عنوان "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية حالتي الأردن ومصر"، ويدير الحوار كريم كعوار، نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، بالإضافة إلى المهندس محمد البطاينة، رئيس الغرفة التجارة الأمريكية في الأردن، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسيد أبو القمصان، الخبير في شئون التجارة الخارجية.

وتأتي هذه الجلسة الحوارية في إطار اللقاءات التي يعقدها المركز عبر الإنترنت، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة، وكان آخرها ندوة عبر الإنترنت بعنوان: "منظور جديد لتحقيق الانتشار والنمو الاستراتيجي للشركات الناشئة في القارة الأفريقية"، لمناقشة طرق وأفكار جديدة لتشجيع نمو وازدهار الشركات الناشئة في أفريقيا، والتي تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية وتوليد فرص العمل بالقارة.

ويشارك بالندوة كل من: الدكتور محمدو لابرانج سفير الكاميرون في القاهرة، عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بمصر، والدكتور روبرت أوكولا مدير الاستراتيجيات والابتكار بأفريكسيم بنك، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر رئيس اتحاد البنوك المصرية، وهانى فرحات المدير العام ورئيس قسم أبحاث السوق ببنك مصر.