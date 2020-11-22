شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة العدس فى الشتاء تكلف الاقتصاد 47 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من العدس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 4 ملايين و836 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل مليون و372 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و464 ألف دولار.

وبلغ إجمالى واردات مصر من العدس بنسبة 82% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 47.099 مليون دولار في مقابل 25.934 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات العدس جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و46 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليار و32 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 14 مليونا و400 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 63 مليونا و326 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 40 مليونا و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 23 مليونا و160 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الشاي وبلغت قيمته 19 مليونا و901 ألف دولار، مقابل 15 مليونا و578 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 184 مليونا و215 ألف دولار، مقابل 136 مليونا و560 ألف دولار، بزيادة بلغت 47 مليونا و655 ألف دولار، إلى جانب الواردات من التفاح بقيمة 11 مليونا و977 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 15 مليونا و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و189 ألف دولار.