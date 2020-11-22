شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية: ندرس احتياجات السوق السعودى من الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن قيام الشركات المصرية بدراسة احتياجات السوق السعودى لزيادة حجم الصادرات بعد حظر دخول المنتجات التركية، مؤكدا أنها فرصة للشركات المصرية نظرا لأهمية السوق السعودى بالنسبة الصادرات المصرية، مؤكدا أنها فرصة للشركات المصرية، مما يساعد على زيادة صادراتها.

وأوضح برزى لـ"الخليج 365" أن حجم الصادرات الغذائية المصرية إلى السعودية فى 2019 بلغت 337 مليون دولار بنسبة نمو 8%، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية ما زال يحقق نموا رغم أزمة كورونا، لافتا إلى أنه حقق حجم صادرات بلغت 2.6 مليار دولار نسبة نمو 2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.

وأكد برزى أن الصادرات المصرية احتلت المركز الثالث فى ترتيب الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2019 بنسبة نمو 14%، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية.

وأضاف برزى أنه يوجد تواصل تام مع مكاتب التمثيل التجارى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال المشاركة فى البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الافتراضية، خاصة أن أزمة كورونا تتطلب إيجاد طرق جديدة للتعامل مع الظروف الحالية للوصول إلى الأسواق الخارجية والتوجه إلى أسوق جديدة لزيادة حجم الصادرات المصرية، طبقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار فى ثلاث سنوات.

وعن المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات أكد برزى أن الشركات المصرية بدأت فى تحصيل المستحقات المتأخرة بعد توجيه الرئيس السيسى بسداد المستحقات قبل نهاية ديسمبر المقبل، مما يحقق لها توفير موارد مالية تساعدها على زيادة حجم الصادرات.