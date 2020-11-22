شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 21-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.68 ريال سعودى.
وسجلت أسعار الذهب أمس الجمعة انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهى برامج قروض طارئة.
ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 225.68 ريال بما يعادل 60.17 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 206.88 ريال بما يعادل 55.16 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 197.47 ريال بما يعادل 52.65 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 169.26 ريال بما يعادل 45.13 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 131.65 ريال بما يعادل 35.10 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.84 ريال بما يعادل 30.09 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,019 ريال بما يعادل 1,871 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,580 ريال بما يعادل 421.23 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 225,680 ريال بما يعادل 60,174 $
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