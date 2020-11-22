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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطالب بالعمل على تسويق منتجات الطاقة المتجددة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض الطاقة المتجددة المقام على هامش المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء. وبحضور كل من الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستمع وزير الكهرباء لعرض الشركات المشاركة فى المعرض، والتي تعمل في عدد من المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة من إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وإنتاج العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، ومحطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية.
وطالب وزير الكهرباء بضرورة التركيز فى جودة المنتجات الخاصة بالطاقة المتجددة، وكذلك العمل على تسويق منتجاتها، وزيادة جودتها بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة.
وزير الكهرباء اثناء تفقده معرض لمجالات المتعلقة بالطاقة
اثناء تفقد معرض لمجالات المتعلقة بالطاقة
خلال جولة وزير الكهرباء
خلال الجولة التفقدية
جانب من الجولة
جانب من الجولة التفقدية
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