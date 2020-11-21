شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً لعملية استحواذ في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل مهيكل بقيمة 91 مليون درهم (18.9 مليون جنيه إسترليني) متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح عميل في دولة الإمارات، للاستحواذ على مجمع أعمال في الساحل الجنوبي من المملكة المتحدة قيمته 141 مليون درهم (29.1 مليون جنيه إسترليني)، والذي سيوفر عائداً نقدياً بنسبة 8%.

ويتألف مجمع الأعمال «جرانج رود بيزنس بارك» الكائن في مدينة كرايستشيرش بمقاطعة دورسيت، من 15 مبنىً متعددة الاستخدامات، ويضم صافي إجمالي مساحات مؤجرة يبلغ 150,191 قدماً مربعة تم بناؤها في عام 2002. ويتم تأجيره حالياً بالكامل لصالح شركة الدفاع والأمن والفضاء متعددة الجنسيات «بي إيه إي سيستمز» حتى عام 2031، مع العلم بأن عقد الإيجار ينص على إمكانية مراجعة عقد الإيجار بالزيادة فقط بدون أي خيارات لإنهاء العقد مسبقاً.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «في ضوء استمرار تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، تكتسب الأصول العقارية في المملكة المتحدة زخماً كبيراً باعتبارها فرصةً جذابةً للمستثمرين من الشرق الأوسط الهادفين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. وتعتبر السمة التنافسية في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة بمثابة التحدي الرئيسي أمام عملائنا، حيث شهدنا استقطاباً للمستثمرين وارتفاع شهية التمويل تجاه القطاعات والأصول التي توفر تدفقات نقدية إيجارية طويلة الأمد وآمنة والتي كانت بمنأى عن تأثيرات جائحة كوفيد-9’ إلى حد بعيد».

من جانبه قال محمد العزب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نلتزم في مصرف أبوظبي الإسلامي دائماً بتوفير أفضل حلول وخيارات التمويل لعملاء خدماتنا المصرفية الخاصة ممن يتطلعون لتحقيق عوائد مجزية عبر الاستثمار في قطاع العقارات. ويؤكد إتمام هذه الصفقة تفوقنا في مجال توفير حلول تمويل عقاري تنافسية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتلبي الاحتياجات المحددة للعملاء حتى في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة».