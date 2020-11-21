شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «سكايب» يستثمر 132 مليون دولار بشركات ناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول جان تالين، وهو مبرمج كمبيوتر إستوني ساعد في إنشاء شركة «سكايب» للتراسل والمحادثات الصوتية على الإنترنت، إنه استثمر الآن حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) من ثروته الشخصية في شركات ناشئة في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأ الاستثمار في التكنولوجيا.

وقال تالين في حديث لـ «سي إن بي سي» إنه يدعم ما بين 100 و200 شركة، مضيفاً أن حوالي 100 منها لا تزال «على قيد الحياة» اليوم.

من خلال شركاته الاستثمارية المختلفة، وأهمها ميتابلان القابضة، يستثمر تالين حالياً في شركة جديدة واحدة تقريباً شهرياً بقيمة تتراوح من 500 ألف دولار إلى عدة ملايين من الدولارات.

وركز رجل الأعمال الذي تحوّل إلى مستثمر على الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي واستفاد من رهان مبكر، على شركة «ديب-مايند» DeepMind الناشئة في لندن، والتي استحوذت عليها «جوجل» مقابل 600 مليون دولار في عام 2014.

وكذلك، قدم تالين تمويلًا لعدد من مختبرات الأبحاث الجامعية، بما في ذلك معهد أكسفورد للمستقبل الإنساني ومركز كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية.

وبدأ تالين في استثمار المزيد من الأموال في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بعد أن اشترت «إيباي» شركة «سكايب» مقابل 2.6 مليار دولار في عام 2005، بعد عامين من إطلاق منصة مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.