شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طالب و50 موظفاً في منافسات «تحدي الحديد» الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة حديد الإمارات، رعايتها للدورة ال15 من البطولة الإقليمية (تحدي الحديد) SteelChallenge» التي تنظمها الرابطة العالمية للصلب، لطلاب الجامعات والعاملين في قطاع الحديد، من خلال موقعها التعليمي «ستيل يونيفرسيتي»، في 25 نوفمبر 2020 على مدار يوم كامل، عبر برنامج افتراضي يحاكي عملية التصنيع المطبقة في مصانع الحديد العالمية.

ويشارك في البطولة هذا العام 100 طالب من جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا (بنين)، في خطوة نحو توسعة نطاق المشاركة بين مختلف الجامعات في الدولة، إضافة إلى 50 موظفاً من شركة حديد الإمارات. وتشمل البطولة مشاركين من خمس مناطق حول العالم هي الأمريكيتان، وشرق آسيا وأوقيانوسيا، وشمال آسيا، وغرب آسيا، وأوروبا وإفريقيا، يتنافسون جميعاً لإنتاج درجة جديدة من الحديد وفق مواصفات فنية خاصة، بأقل تكلفة ممكنة خلال 24 ساعة. وسيتنافس طلاب الجامعات الإماراتية وموظفو حديد الإمارات المشاركون من الدولة، مع فرق من منطقة غرب آسيا.

وقال المهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تأتي رعاية البطولة للمرة الثالثة على التوالي ضمن جهود حديد الإمارات لدعم الشباب والمواهب الإماراتية وتشجيعهم على التميز في التخصصات الفنية والهندسية والصناعية، ومواصلة الاستثمار في العقول والمساهمة في تطوير واكتشاف قادة المستقبل في قطاعي الحديد والصلب.

ونسعى في «حديد الإمارات» إلى التحسين المستمر للإمكانات والقدرات الفنية من أجل دفع عجلة التقدم والتطور في عمليات الشركة، ومن ثم تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقيلة في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتنويع بنية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف وخطط إمارة أبوظبي».