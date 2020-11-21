شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % مكاسب النفط الأسبوعية بدعم آمال اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت مكاسب خام برنت وعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 5% خلال الأسبوع الماضي، لتخطف المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تجارب ناجحة للقاح لكوفيد-19، في حين حد من المكاسب تجدد إجراءات الإغلاق في عدة دول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي جلسة ختام الأسبوع، الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، بما يعادل 1.7%، لتجري تسويتها عند 44.96 دولار للبرميل.

وربحت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الأول، وهي أكثر نشاطاً، 52 سنتاً، أو 1.2%، لتسجل 42.42 دولار للبرميل. وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط لديسمبر/ كانون الأول، التي حل أجلها، 41 سنتاً، أو 1%، لتجري تسويتها عند 42.15 دولار للبرميل.

دعمت احتمالات فعالية لقاح كوفيد-19 أسواق النفط هذا الأسبوع. وقالت شركة فايزر إنها ستقدم طلباً للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيورنار تونهاوجن مدير شؤون أسواق النفط في ريستاد إنرجي «بالرغم من حقيقة أن الأمر سيحتاج في واقع الأمر إلى وقت لتطبيق حملة لقاح عالمية، وهو وقت سيعاني خلاله الطلب على النفط، ترد أنباء إيجابية يومياً عن تسليمات اللقاح».

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأولى في عشرة أسابيع. وتراجع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، بمقدار اثنين إلى 310 هذا الأسبوع، فيما انخفض عدد حفارات النفط وحدها بواقع خمسة إلى 231 بعد بلوغه الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مارس /آذار.

(رويترز)