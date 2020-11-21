شكرا لقرائتكم خبر عن أول انخفـاض لــ «وول ستريـت» فـي ثلاثـة أسابيـع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الجمعة، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تطورات التحفيز المالي ومخاوف بشأن طول عملية توزيع اللقاحات وزيادة إجراءات الإغلاق على مستوى الولايات لمحاربة جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار، إلى جانب تساؤلات حول تمويل البنك المركزي برامج الطوارئ الرئيسية، ما يلقي بظلال من الشك على التعافي الاقتصادي السريع.

قادت خسائر يوم الجمعة مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز إلى أول انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع. فانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.7% خلال الأسبوع وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.8%. وتراجع ناسداك 0.2% في أسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الجمعة 219.75 نقطة إلى 29263.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 24.33 نقطة، أو 0.68%، إلى 3557.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة، أو 0.42%، إلى 11854.97 نقطة.

وكان سهما بوينج وسيلز فورس الأسوأ أداءً في مؤشر داو جونز، حيث انخفضا بنسبة 2.9% و2.5% على التوالي. وانخفض قطاعا التكنولوجيا والصناعة 1.1% و0.9% على التوالي لقيادة هبوط ستاندرد آند بورز هبوطاً.

خفض توقعات النمو

وكتب الاقتصاديون في جي بي مورجان في ملاحظة أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا «من المرجح أن تحقق نموًا سلبيًا» في الربع الأول من عام 2021. كما خفضوا توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انكماش بنسبة 1%، ما يجعلهم أول اقتصاديين في وول ستريت يتوقعون الناتج المحلي الإجمالي السلبي لبداية العام المقبل.

وقال آرون كلارك، مدير المحفظة في GW&K: «يمكن للسوق أن يرى أن هناك ضوءًا في نهاية النفق. على الجانب الآخر من ذلك، هناك حالات تصاعدية وتدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على ذلك تحت السيطرة. هذا ما يتصارع معه السوق».

كما أثر على المعنويات يوم الجمعة الخلاف بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حول استمرار التمويل لبعض برامج الطوارئ التي تم تنفيذها خلال فترة الركود.

ويسعى وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى إنهاء عدد قليل من التسهيلات الفيدرالية التي اشترت سندات الشركات بالإضافة إلى برنامج إقراض مين ستريت الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأثارت الخطوة مقاومة من البنك المركزي، الذي قال إن البرامج تواصل أداء دور مهم لدعم الاقتصاد الضعيف.

خطوة منوتشين

وقال كريشنا جوها نائب رئيس Evercore ISI ورئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في مذكرة: «خطوة منوتشين ستشدد الأوضاع المالية وتزيل شبكة أمان للأسواق في اللحظة الخطأ».

وقال جيفري جوندلاخ الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital إن طلب منوشين سيغلق برامج ائتمان الشركات التي «دعمت» الأسواق في الربيع. وأثار «ملك السندات» السؤال عما إذا كان بإمكان الأسواق الصمود دون دعم بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً «إن عجلات التدريب تنطلق».

وقال منوتشين ل «سي إن بي سي»: «من المؤكد أن الناس أساءوا فهم قرار منوتشين.. لا يزال هناك الكثير من الأموال لتوفير التمويل إذا لزم الأمر». وأضاف: «إننا نتبع نية الكونجرس». ومن جانب آخر، قال إنه سيناقش وزعماء الجمهوريين خطة للمضي قدماً في التحفيز المالي المستهدف بمساعدة الديمقراطيين.

على الجانب الصعودي، تلقى المستثمرون المزيد من الأخبار الجيدة على جبهة اللقاحات. فقالت شركتا فايزر وبيونتيك إنهما تقدمتا بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقالتا إن اللقاحات يمكن أن تكون جاهزة للشحن في غضون ساعات بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على التفويض.

أسهم أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة، ليسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي ثالث أسبوع من المكاسب، إذ ساعدت قفزة للأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية في مواجهة مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومأزق في ما تعلق بالتحفيز الأمريكي الجديد. وصعد ستوكس 600 الأوروبي 0.5%.

وارتفعت أسهم شركات التعدين مثل ريو تينتو وجلينكور وبي.إتش.بي بما بين 1.2% و2.4%، إذ صعدت أسعار المعادن النفيسة بدعم استمرار قوة الطلب في الصين أكبر المستهلكين واضطرابات محتملة للإمدادات.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق في آي.جي «الأسواق الأوروبية تعود للصعود تدريجياً، فآمال اللقاح تأتي في مواجهة مخاوف التحفيز الأمريكي وإجراءات الإغلاق».

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%، إذ تعافت مبيعات التجزئة في أكتوبر /تشرين الأول وقال وزير الصحة البريطاني إن هناك مؤشرات مشجعة على أن وتيرة حالات الإصابة بالفيروس بدأت في الاستقرار.

الأسهم اليابانية

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، 3 جلسات من خمس، إذ غذى ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى مستويات قياسية، المخاوف من أن المسؤولين سيطبقون قيوداً جديدة على أنشطة الأعمال.

ولكن المؤشر نيكاي حقق مكاسب 0.6% في الأسبوع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 29 عاماً، الثلاثاء، إذ أدى إحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا إلى دفع الأسهم للصعود، ولكن الأسهم دخلت المربع الأحمر في الجلسات الثلاث التالية، ونزل نيكاي 0.42% الجمعة ليغلق عند 25527.37 نقطة. ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر تكبدها خلال الجلسة ليغلق مرتفعا الجمعة 0.06% إلى 1727.39 نقطة. (وكالات)