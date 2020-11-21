شكرا لقرائتكم خبر عن العالم العربي يغني لفيروز في عيد ميلادها الـ 85 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد حمدي شاكر

احتفل عدد من نجوم الوطن العربي بعيد الميلاد ال 85 ل«جارة القمر» الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، وذلك بنشر صورها ومقاطع غنائية عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل.

وفيروز، الأسطورة الغنائية والإنسانية، مولودة عام 1935، اسمها الحقيقي هو نهاد رزق وديع حداد، ولدت في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين ب «الأخوين رحباني» عدداً كبيراً من الأوبريتات وأكثر من 800 أغنية.

بدأت فيروز الغناء وهي في عمر السادسة، وتحديداً بداية عام 1940، حين انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية، وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيروز، ولحن لها عدداً من الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة كبيرة، ولاقت رواجاً واسعاً في العالم العربي. وكانت انطلاقتها الرسمية عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال، وبدأت شهرتها في العالم العربي منذ ذلك الوقت.

أغلب أغاني فيروز آنذاك كانت للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وشكّل تعاون الثلاثة مرحلةً جديدةً في الموسيقى العربية، وساعد صوت فيروز ورقّته على الانتقال دائماً إلى مناطق جديدة.

وتعتبر فيروز من أقدم فناني العالم المستمرين حتى يومنا هذا، ومن أشهر الأصوات العربية التي نالت جوائز وأوسمة عالمية.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم نشرت عبر «إنستجرام» صورة للفنانة الكبيرة، معلقة عليها: «سألونا وين كنتو وليش ما كبرتو.. منقلن نسينا.. فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وأنت عم تكبري فينا وقلوبنا وذكرياتنا».

وكتب المخرج اللبناني فادي حداد على صورتها: «فيروز لم تترك لبنان.. عيد الدني 21 نوفمبر 1935 كل عام وأنت بخير وصحة».

وهنأت الفنانة المصرية نبيلة عبيد «جارة القمر» من خلال نشر صورة عبر «إنستجرام» كتبت عليها: «الشمس تشرق مع أغانيكي، والقمر ساكن في عينيكي.. لقلبك الحب والفرح.. كل عام وأنت سيدة الأغنية.. كل عام وأنت فيروز العطاء والفرح».

ونشرت المطربة يارا صورتها معلقة: «يا أجمل صورة للدني.. يا صورة لبنان.. كل عام وأنت بألف خير.. يا رمز لبنان»، بينما علق المطرب رامي عياش : «كل عام وفيروز سيدة النساء وجارة القمر ورفيقة الصباحات الحلوة، عصفورة الشرق وأرزتنا الخالدة ويا فيروز بحبك تتلخص الدني»، واكتفت المطربة جاهدة وهبة بنشر صورة مرسومة من الفسيفساء عبر «ستوري إنستجرام» معلقة: «عيد الدني فيروز».

وكتبت الفنانة ماجي بوغصن تغريدة قالت فيها: «ابتديت مشواري الفني، كان عمري عشر سنوات، شاركت في برامج على تلفزيون لبنان وربحت الميدالية الذهبية.. غنيت للسيدة فيروز بكل المراحل، من أنا وصغيرة أعشقها. كانت وبعدا رفيقة يومياتي.. عيد ميلاد فيروز سفيرتنا إلى النجوم.. العمر كله بالصحة يا فخرنا.. يارب لبنان يرجع مثل الأمل بأغانيك».

وبرسالة مؤثرة نالت عشرات الآلاف من التعليقات نشرت الفنانة اللبنانية جاكلين عبر «إنستجرام» أغنية «وطني» لفيروز، وصورة مركبة تجمع علم لبنان وصورة الفنانة الكبيرة، وكتبت معلقة: «ما في أغلى من صوتك إهديك ياه بعيد ميلادك، وكيف إذا كنت عم تغني لبنان، «وطني» هالأغنية اللي ياما رافقتنا بسنين الحرب، لما كانوا عم يدمروا البيوت ويقتلوا البشر، إنتي توقفي شامخة متل أرز لبنان، وتغنّي «وطني» وتقوي فينا روح الصمود، فيروز».

واحتفى عشاق فيروز بها بتداول صورة لها من حفل زفافها إلى عاصي الرحباني، عبر مختلف الحسابات على مواقع التواصل.