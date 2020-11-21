شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية: لا خطط للجوء إلى أسواق الدين الدولية ونميل للاقتراض المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين لا تخطط السعودية إلى الاقتراض من الأسواق العالمية للفترة المتبقية من العام الحالي (2020)، حيث تفضل حاليا اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية عجز الموازنة، رجح وزير المالية محمد الجدعان استمرار ذلك في 2021.

وقال وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، «إن المملكة ليس لديها خطط للجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام، حيث تميل السعودية إلى الاقتراض المحلي لتغطية عجز الموازنة».

وأضاف الجدعان: توجهنا إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ هذا العام، ومن المرجح أن نفعل ذلك مجددا العام المقبل، مؤكدا أنه لا توجد خطط حاليا لإصدار دولي. وتوقع الوزير أن يسهم الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.

وطرحت السعودية في يناير 2020 سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بلغت نسبة التغطية لها أكثر من 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة المالية حينها ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، أن المجموع الكلي لطلبات اكتتاب المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، وصل إلى أكثر من 23 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح: الأولى بمليار دولار (3.75 مليارت ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق 2027، والثانية شريحة بـ1.25 مليار دولار (4.68 مليارات ريال) لسندات 12 سنة استحقاق 2032، والثالثة بقيمة 2.75 مليار دولار (10.31 مليارات ريال) لسندات 35 سنة استحقاق 2055.

وفي أبريل 2020 طرحت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إصدارها الدولي السابع للسندات، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت حينها أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل أكثر من 54 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 7 أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح: الأولى بقيمة 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليارات ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق 2025، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليارات ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق 2030، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق 2060.