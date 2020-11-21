هيئة عقارات الدولة تتفاهم مع «تقييم» لتقديم دورات متخصصة

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وقال بافقيه عقب التوقيع الذي تم مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس، «إن المذكرة تأتي امتداد لمبادرات الهيئة نحو تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تطوير الأعمال وتكامل الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات العمل المشتركة».وأضاف أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة ومهامها، لجهة وضع ضوابط لتقييم العقارات وفق معايير عالمية ورفيعة بما يدعم اقتصاديات العقار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتابع بافقيه: سنعمل معا - وفق هذه الاتفاقية - على طرح برنامج تطويري مشترك للاستفادة من ممارسات التقييم في الأسواق الدولية، واستراتيجيات معاينة وقياس العقار والطرق الأساسية في التقييم العقاري وفق معايير شاملة ومحددة.
من جانبه أبدى الجريس اهتمام وحرص الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي ستسهم في رفع مستوى المهنية وجودة تقارير التقييم. مؤكدا أن المذكرة تعد استكمالا لمشاريع التعاون بين الطرفين التي تهدف لتظافر الجهود وتكاملها، وتسخير الخبرات والبرامج التي تقدمها (تقييم) لتأهيل الكوادر المهنية على المبادئ والإجراءات الأساسية لمهنة التقييم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.
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