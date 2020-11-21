شكرا لقرائتكم خبر عن 7500 مشارك في «فينتك أبوظبي 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينطلق مهرجان «فينتك أبوظبي» في نسخته الرابعة افتراضياً، الثلاثاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويستمر على مدار 3 أيام بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال ورواد القطاع والمبتكرين، لرسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.

ويجمع «فينتك أبوظبي» في دورته هذا العام أكثر من 7500 مشارك، ومؤثر من قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب 150 متحدثاً من أهم رواد الفكر وصناع السياسات، وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين، لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة.

ويبحث المهرجان مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال جلسات النقاش وورش العمل والحوارات المنضوية تحت مظلته والتي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة 10 مواضيع رئيسية تتمثل في «الخدمات المصرفية المفتوحة والتنظيم والحوكمة والمدفوعات والاستثمار والاتصالات التسويقية، وإدارة علاقات العملاء والتكنولوجيا التحويلية والاستدامة والأمن السيبراني، والنظم البيئية للأعمال والخدمات المصرفية الرقمية».

ومن أهم مميزات مهرجان فينتك أبوظبي، تنوع المقومات الرامية إلى تعزيز تأثيره وتشمل: تحدي الابتكار السنوي الذي يدعو للمهرجان مجموعة من أبرز المواهب الجديدة في التكنولوجيا المالية عالمياً، لمناقشة المشاكل التي تطرحها المؤسسات العاملة في القطاع إضافة إلى جوائز المهرجان، حيث يتم عرض وتقدير أفضل ابتكارات التكنولوجيا المالية عالمياً، ضمن عدة فئات ملهمة إضافة إلى مبادرة فينتك 100 التي تستعرض أهم ما تقدمه الشركات المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، حيث تتيح فرصة نادرة للارتباط والتواصل مع الشركاء المحتملين.

ويجمع تحدي الابتكار في فينتك أبوظبي أبرز المواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى مواجهة التحديات الحقيقية التي تطرحها الشركات الرائدة. أما هذه الدورة فيدعو تحدي الابتكار إلى تطوير حلول إثبات المفاهيم للابتكارات التي ستعزز مستوى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ كون هذه الشركات تعد شريكاً استراتيجياً أساسياً ضمن خطط دولة الإمارات لتحقيق التحول والتنويع الاقتصادي، ويحصل الفائزون المختارون في تحدي الابتكار على منحة تمويلية قدرها 20 ألف دولار، إضافة إلى منحة تمويلية تصل إلى 40 ألف دولار مقدمة من سوق أبوظبي العالمي، ودعوة لتأسيس أعمالهم في جزيرة المارية في أبوظبي.

ويعرض فينتك 100 أبرز شركة ناشئة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، وسيتيح التواصل مع المستثمرين والمبتكرين الرائدين في الصناعة والشركاء المناسبين، من أجل تحقيق التعاون وتوسيع نطاق الابتكارات. (وام)