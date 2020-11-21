شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون تكنولوجي بين «أبوظبي العالمي» و«بنك هبوعليم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي؛ بهدف التطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل، وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، وربط اقتصاد الإمارات واقتصاد إسرائيل.

وبموجب المذكرة سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك هبوعليم في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة؛ من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية، وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل، ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل وسوق أبوظبي العالمي الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجيين محلياً وعالمياً؛ لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة؛ لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية.

وأضاف المهيري: إنه ومن خلال هذا التعاون مع بنك هبوعليم سنعمل على تطوير قطاع الصيرفة والخدمات المالية في السلطتين القضائيتين مؤكداً أن سوق أبوظبي العالمي سيستمر في التعاون مع رواد القطاع الاستراتيجين وإطلاق المبادرات الرائدة التي تلبي تطلعات مجتمع الخدمات المالية.

ومن جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم: تعد هذه الاتفاقية تقدماً كبيراً نأمل من خلاله خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين الإمارات وإسرائيل؛ حيث ستتيح هذه الاتفاقية لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي بنك هبوعليم الوصول إلى عالم جديد من الفرص. نفخر بأن نكون أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين.

وتأكيداً لعلاقات التعاون الجديدة، سيشارك دوف كوتلر في مهرجان فينتك أبوظبي 2020؛ حيث سيناقش فرص التعاون التي ستتيحها مذكرة التفاهم هذه ودورها في الوصل بين قطاعي التكنولوجيا المالية بين الإمارات وإسرائيل.

الجدير بالذكر أن بنك هبوعليم الذي تأسس منذ أكثر من 100 عام يعد المجموعة المالية الأكبر والأبرز في دولة إسرائيل والتي توفر خدمات الصيرفة للمؤسسات والأفراد. (وام)