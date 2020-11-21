شكرا لقرائتكم خبر عن هيلتون تفتتح أحدث فنادقها في دبي ديسمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت سلسلة هيلتون العالمية للفنادق عن تحديد شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري كموعدٍ لافتتاح فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، والذي يسجل أول حضور لوجهات علامة دبل تري من فئة الخمس نجوم في دبي، ويقع الفندق المكون من 458 وحدة فندقية في قلب منطقة دبي التاريخية، ليشكل رابع وجهات دبل تري باي هيلتون في دبي، وسادس فنادق العلامة في دولة الإمارات.

يضم الفندق 327 غرفةً وجناحاً، و131 شقة مفروشة. ويشكل الفندق الممتد على 23 طابقاً جسراً يربط بين المنطقة العصرية والتاريخية في دبي، فضلاً عن إطلالاته البانورامية على أشهر معالم دبي مثل برج خليفة وبرواز دبي ومتحف المستقبل وعين دبي وبرج العرب.

وقالت سيربل جوني، مدير عام فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»: تواصل دبي إبهار العالم مع افتتاح وجهات فندقية رائدة، ويشكل فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» إضافةً قيّمةً تثري قطاع الضيافة في المدينة، ومن موقعه كأول فندق خمس نجوم يندرج تحت مظلة دبل تري باي هيلتون، نفخر بأن نكون أحدث الوجهات التي ترسي اسم العلامة في قلب المنطقة التاريخية والثقافية بدبي، وسوف نقدّم للمقيمين والزوّار أقصى درجات الخصوصية والراحة بما ينسجم مع خدماتنا التي تتمحور حول حفاوة ودفء الضيافة.

يقع فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» بجانب مركز برجمان للتسوق ومحطة المترو، وهو يعتبر وجهةً مميزةً بالنسبة لروّاد الأعمال الباحثين عن التجارب العصرية وعشاق الترفيه.

ويعد فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» أحد مشاريع مجموعة عبدالواحد الرستماني، وهو يسجل أولى خطوات دخول المجموعة في قطاع الضيافة.

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