شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية واسعة في «سيال الشرق الأوسط» الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم»، عن استعداداتها لتنظيم منصة «سيال الشرق الأوسط» لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات – منتدى واجتماعات افتراضية، الحدث الافتراضي الذي ينعقد تحت مظلة معرض «سيال الشرق الأوسط»، إلى جانب منصة أبوظبي الافتراضية للتمور التي تشرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ليوم واحد الاثنين.

وسيتيح هذا الحدث الذي طورته «أدنيك» على شكل جلسات افتراضية يتم عقدها من الساعة 01:00 ظهراً ولغاية الساعة 03:00 عصراً، للعارضين العالميين المتخصصين بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور، فرصة الاجتماع بشكل افتراضي، لممارسة أعمالهم التجارية، بما ينسجم مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والقيود المفروضة على السفر، وحرصاً على الالتزام بالإجراءات وتدابير الصحة والسلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويركز المشاركون على التحديات التي يواجهها قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور في مراحل ما بعد وباء (كوفيد-19)، والفرص المتاحة خلال الأشهر ألـ 24 المقبلة. وستتطرق النقاشات إلى الاستراتيجيات والسياسات الحالية والجهود الوطنية المبذولة سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

تعزيز الأمن الغذائي

تنطلق فعاليات الحدث بكلمة ترحيبية لمريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، تسلط من خلالها الضوء على الجهود والأعمال الجارية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في جميع أنحاء دولة الإمارات، تليها جلسة افتتاحية يتحدث خلالها كل من سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حول استراتيجيات الهيئة المتعلقة بالرقابة الغذائية، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، حول الاستثمار بالأغذية الزراعية في الوطن العربي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، حول دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم المستثمرين الدوليين بالأغذية الزراعية.

9 جلسات نقاش

يتضمن الحدث 9 جلسات نقاش حية، ويتحدث خلال الجلسة الأولى الدكتور سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، ومنصور المرر، مدير تطوير المنطقة التجارية بالإنابة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، عن الاستثمار بالأغذية الزراعية وريادة الأعمال في دولة الإمارات. ويشارك في الجلسة الثانية، المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال للغذاء والتكنولوجيا»، ومحمد جوعان الظاهري، رئيس مجلس إدارة «رين ميكرز كابيتال للاستثمار»، لمناقشة توريد الأغذية وإنتاجها باستخدام التكنولوجيا.

ويترأس محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الجلسة الثالثة، لاطلاع الحضور على دور التواصل الافتراضي في دعم تنمية الأعمال التجارية الجديدة. ويناقش الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، خلال الجلسة الرابعة، دور دولة الإمارات الريادي في إنتاج التمور وتصديرها، وتاريخ هذه الصناعة وآخر المستجدات المتعلقة بهذا المجال.

دور المعارض المتخصصة

أما الجلسة الخامسة، فيتحدث خلالها مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والشراكات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حول دور رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة وتنافسيتها في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في دولة الإمارات. كما يتحدث الدكتور هايكو بورشرت، المدير العام في شركة «بورشرت للاستشارات والبحوث»، خلال الجلسة السادسة، عن موضوع السلامة الغذائية والتحديات الجيو- اقتصادية.

ويقود الجلسة السابعة نيكولاس ترينتساو، الرئيس التنفيذي لشبكة «سيال» العالمية للتحدث عن استشراف اتجاهات قطاع الأغذية والمشروبات: دور المعارض المتخصصة في دعم قطاع الأغذية الزراعية. وتلقي الجلسة الثامنة الضوء على قطاع الضيافة، ويتحدث خلالها جوناثين دوسي، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للضيافة.

وتختتم جلسات النقاش الحية بالجلسة التاسعة التي يتحدث خلالها يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة اللولو العالمية، وكاتاجينا جيشنيشيك، المستشار الأول، ممثل وزارة الزراعة والتنمية الريفية، سفارة جمهورية بولندا في أبوظبي، عن أهمية الحفاظ على الاستدامة وضمان أعلى معايير الجودة في إنتاج الأغذية والمشروبات في سلسلة التوريد، تليها كلمة ختامية يلقيها ضرار المناصير، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر «أدنيك» منصة افتراضية خاصة ومتاحة على مدار خمسة أيام، ابتداء من 23 نوفمبر، لاستضافة المشترين وتسهيل عقد الاجتماعات الحية بين البائعين والمشترين، بهدف ضمان استمرارية أعمال المختصين في هذه القطاعات.

توطين المعرفة

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «انطلاقاً من حرص أدنيك على دعم شركائها والجهات المعنية وتمكينهم لمواصلة أعمالهم، استثمرنا في البنى التحتية التكنولوجية المبتكرة ومرافقنا المرنة، وطورنا هذا الحدث لاستحداث منصة استراتيجية مثالية تجمع صناع القرار في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وتلبية احتياجات الخبراء والمختصين، للتباحث في مستقبل هذه القطاعات خلال هذه الفترة الحرجة، والتخطيط لمرحلة ما بعد وباء (كوفيد-19)».

وأكد الظاهري أن هذا الحدث يسلط الضوء على التزام «أدنيك» بدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومساهمتها في تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية الرامية لنقل وتوطين المعرفة واستقطاب الخبرات العالمية.

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لمعرض سيال الشرق الأوسط: «نحن فخورون بتنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع هذه الكوكبة من الخبراء المرموقين، لضمان استمرارية أعمال هذه القطاعات الحيوية وازدهارها في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. وتجمع هذه المنصة أكثر من 15 متحدثاً عالمياً مؤثراً في قطاع الأغذية والمشروبات، وينعقد أكثر من 900 اجتماع افتراضي خلالها، كما تشهد المنصة حضور ما يزيد على 500 مشارك، ومشاركة أكثر من 80 بائعاً و60 مشترياً على مدار خمسة أيام».