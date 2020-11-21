شكرا لقرائتكم خبر عن «أبراج ميناء بلازا».. هدم 144 طابقاً في 10 ثوانٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شركة مدن العقارية»، عن استعدادها لعملية هدم «أبراج ميناء بلازا»؛ وذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، وبالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم المباني، للقيام بتنفيذ عمليات هدم أبراج ميناء بلازا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ وذلك كجزء من خطة التجديد الشاملة لمنطقة ميناء زايد.

وتتكوّن «أبراج ميناء بلازا» من أربعة أبنية شاهقة العلو وكبيرة الحجم ومصمّمة بشكل منفرد، وقد تم بناؤها فوق منصة مكوّنة من سبعة طوابق تشكّل الهيكل الخامس للبناء. وبعد القيام بعمليّة تحليل وحسابات للهياكل الإنشائيّة للمباني بصورة مفصّلة ودقيقة، تم تأكيد منهجيّة التقويض كهدمٍ كاملٍ بالتفجير؛ حيث سيتم هدم ما مجموعه 144 طابقاً في 10 ثوان بمواد المستخدمة لعملية الهدم، ثابتة ثانويّة ذات جودة فائقة وسجل أمان يتمتع بمستوى عالٍ.

وتعد عمليّة هدم «أبراج ميناء بلازا» هي المرحلة الثانية ضمن الخطّة الشاملة لإعادة تطوير منطقة ميناء زايد؛ وذلك وفقاً لرؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تنفيذ مشاريع وتطويرها وتحديث بنية تحتية بأعلى المعايير الدولية وتحويلها إلى مقصد سياحي وأحد أبرز الوجهات التجارية والسكنية المتكاملة.

وقال أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة «مُدن العقارية»: تعمل شركة مدن العقارية وفقاً للرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي؛ وذلك لتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية تم إنجاز تقدم كبير في عملية تطوير المنطقة؛ حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% والتي شملت إعداد وتصميم خطة التطوير الرئيسية، وتصميم سوق السمك الجديد والبدء الفعلي بتنفيذه، والانتهاء من الاختبارات التجريبية لهدم «أبراج ميناء بلازا».

وبشأن المرحلة الثانية، أشار الزعابي الى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والهدم الداخلي، والانتهاء من أعمال تغطية الأعمدة وتركيب السياج والأسوار، وإزالة المباني الملحقة وحماية الخدمات المجاورة للأبراج بنسبة 100%، والانتهاء من نقل وتركيب المواد المستخدمة لعملية الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والانتهاء من تقارير الغبار والضوضاء والاهتزازات، والتحقق وإعادة الفحص من قبل خبراء عالميين؛ حيث تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين وتشكيل عدد من اللجان لإدارة الحدث؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد والتأكد من عملية سير الأعمال بالشكل المطلوب.