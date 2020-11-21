إنشاء 573 موقفاً للسيارات و41 مظلة للجمهور بشارع الشيخ زايد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي إنشاء 573 موقفاً للسيارات و41 مظلة للجمهور، ضمن مراحل أعمال التجميل العصرية بشارع الشيخ زايد بن سلطان.

وشملت عناصر التجميل زراعة 1713 نخلة وزراعة 1118 شجرة متنوعة على امتداد الشارع، وإنشاء 12 نافورة مياه بالأماكن العامة والحدائق لتعزيز المظهر الجمالي، وتخصيص 86 منطقة جلوس للجمهور، إضافة إلى تخصيص 10.80 كيلومتر مسارات ركض ودراجات هوائية، وإنشاء 3 جسور للمشاة و9 تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة الجمهور على الطريق.

وأوضحت البلدية، أن الأعمال ضمن مراحل التطوير والتجميل، شملت أيضاً تركيب 1891 وحدة إضاءة تجميلية على الطريق والمظلات المخصصة للجمهور وفي الأماكن العامة والأشجار والزهور التجميلية وجسور المشاة ومناطق جلوس الجمهور، مشيرة إلى أن الشارع يستوعب 8 آلاف سيارة في الساعة.

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