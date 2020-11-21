شكرا لقرائتكم خبر عن 404 آلاف درهم تعويضاً لورثة عامل توفي في حادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة خاصة بتسليم 404 آلاف درهم إلى ورثة عامل كان يعمل لديها وتوفي نتيجة حادث سير، بعدما دفعت شركة تأمين المبلغ للشركة الخاصة كتعويض عن حادث الوفاة وماطلت الشركة الخاصة في دفع المبلغ للورثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن ذوي المتوفى رفعوا دعوى قضائية، طالبوا فيها الشركة التي كان يعمل فيها مورثهم بتسليمهم قيمة التعويضات المالية التي صرفتها شركة التأمين، موضحين أن مورثهم تعرض أثناء عمله لحادث سير نتج عنه وفاته، وأن المتسبب في الحادث كان أحد زملائه في العمل، ويقود مركبة مؤمنه لدي شركة التأمين التي سلمتهم مبلغ التعويض.

وأشار ذوو العامل المتوفى إلى أن شركة التأمين التزمت بدفع 404 آلاف و88 درهماً، للشركة التي كان يعمل فيها مورثهم كتعويض عن حادث الوفاة، كما هو وارد في عقد التأمين، وأن الشركة بعد استلامها لذلك المبلغ أخذت تماطل في السداد لهم دون وجه حق، ما دفعهم لرفع دعوى قضائية، قدموا فيها صور أحكام قضائية وصورة مخالصة فيما بين شركة التأمين والشركة التي كان يعمل فيها العامل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها (جهة عمل العامل المتوفى) وقعت على إبراء ذمة لشركة التأمين بعد استلامها مبلغ 404088 درهماً مقابل جميع المطالبات الناشئة عن إصابة مورث المدعين، وأن الشركة لم تمتثل للمحكمة بالرغم من إعلانها.