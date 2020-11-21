تراجع حاد لأسعار الذهب.. وخبير ينصح بالشراء قبل هذا التوقيت

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، السبت، 21 نوفمبر، في الأسواق المصرية، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 812 جنيها للجرام.

وعالميًا، تراجعت أوقية الذهب السبت، 1870 دولارا.

ونصح أمير رزق عضو شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر بشراء الذهب خلال الأيام الجارية، محذرا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى مع بداية العام المقبل، وفقا لتصريحات لصحف محلية.

وأكد أن الانخفاض في أسعار الذهب بسبب أخبار كورونا سيستمر حتى الاحتفالات بأعياد رأس السنة والتي يكثر فيها الطلب على الذهب، ما يساعد في ارتفاع الأسعار.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها، ليتراجع بعد ذلك المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه على مدار شهرين، مسجلا 815 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع من جديد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 696 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 812 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 928 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6576 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون السبب

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع.