رغم قرار خفض الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي.. أعلى فائدة على شهادات الادخار الثلاثية في 7 بنوك

تقدم 7 بنوك عاملة في مصر أعلى فائدة مقدمة على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات على مستوى الجهاز المصرفي، رغم قرار البنك المركزي الخميس قبل الماضي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي.و

تباينت تحركات البنوك لحسم الفائدة على أوعيتهم الادخارية بعد قرار المركزي في الوقت الذي قررت فيه بعض البنوك عدم إجراء تعديل على أسعار العائد على أوعيتهم، وخفضت بنوك أخرى الفائدة، والبعض الآخر مازال يدرس.



وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لموقع "مصراوي"، لن نخفض في الوقت الراهن الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع.و

أكد بنك مصر على لسان عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة، الإبقاء على فائدة أوعيتهم الادخارية دون تغيير عقب إفصاح البنك الأهلي عن نواياهم في عدم إجراء أي تعديلات.فيما قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت 3 سنوات بنسبة وصلت 1.25% قبل نهاية الأسبوع الماضي لتنخفض إلى 10.75% سنويا للعائد ربع سنوي، و10.5% للعائد الشهري.وخرج بنك الاستثمار القومي من دائرة منافسة البنوك على فائدة الشهادات بعد توقيع البنك خفض كبير على شهادته لتدور الفائدة حول 10.25% سنويا و10.75% سنويا والتي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري. حسبما نشر موقع "مصراوي".



وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، لن نخفض في الوقت الراهن الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع.

وأكد بنك مصر على لسان عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة، الإبقاء على فائدة أوعيتهم الادخارية دون تغيير عقب إفصاح البنك الأهلي عن نواياهم في عدم إجراء أي تعديلات.فيما قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت 3 سنوات بنسبة وصلت 1.25% قبل نهاية الأسبوع الماضي لتنخفض إلى 10.75% سنويا للعائد ربع سنوي، و10.5% للعائد الشهري.

وخرج بنك الاستثمار القومي من دائرة منافسة البنوك على فائدة الشهادات بعد توقيع البنك خفض كبير على شهادته لتدور الفائدة حول 10.25% سنويا و10.75% سنويا والتي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري.

وتعد الشهادة 3 سنوات للعائد الثابت الأكثر مبيعا على مستوى الجهاز المصرفي، وذلك لجاذبية العائد المقدم عليها، ومرونة دوريات صرف العائد، مقارنة بالشهادات الأخرى لآجال 5 أو 7 سنوات وفي بعض الأحيان تطرح البنوك شهادات لآجال 10 سنوات.



وتسمح البنوك بكسر العميل للشهادة واستردادها بالكامل أو جزء من قيمتها بشرط مرور 6 شهور على شرائها، بعد خصم جزء من العائد الذي حصل عليه العميل نتيجة إلغاء ربط الشهادة قبل انتهاء آجالها.وتتيح البنوك لحامل الشهادة الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمتها، ولكن بعد توقيعه على شرط عدم كسر الشهادة إلا بعد سداد كامل القرض.



وقدم موقع "مصراوي" أعلى فائدة مقدمة على الشهادات ذات العائد الثابت 3 سنوات باعتبارها الأكثر مبيعًا بين العملاء لارتفاع عائدها مقارنة بالشهادات الأخرى:



1-البنك الأهلي المصري:



الشهادة البلاتينية 3 سنوات: يتراوح نسبة العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع سنوي.الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.

2-بنك مصر:



شهادة القمة 3 سنوات: يتراوح نسبة العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع سنوي.الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.



3-بنك القاهرة



شهادة البريمو 3 سنوات: سجلت نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.10% سنويا للعائد ربع سنوي، و12.25% سنويا للعائد نصف سنوي، الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.



4-البنك الزراعي المصري:



شهادة الحصاد 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا ودورية صرف العائد شهري.الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.



5-بنك التعمير والإسكان

شهادة التعمير لآجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11.25% سنويا يصر العائد شهريًا، و12.5% سنويا للعائد ربع سنوي، و12% سنويا للعائد نصف سنوي، الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.



6-البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة إميرالد 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي، و11.375% سنويا للعائد نصف سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف سنوي.الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.



7-البنك المصري الخليجي "EG":



شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي.الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاته.شهادات الادخار الثلاثيةالشهادات الادخاريةالبنوك



