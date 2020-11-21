شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: استكمال إجراءات صرف مستحقات 323 شركة مصدرة بـ2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات سيصدر غدا ً - الأحد - أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت فى بيان اليوم، أنه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر و حتى الآن طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى 323 شركة 3.2 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأى مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية .

ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فورًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات فى تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.