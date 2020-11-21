شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تغلق صالة ألعاب لمخالفتها التشريعات السارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أغلقت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، صالة ألعاب في شارع الشيخ زايد؛ وذلك بسبب قيامها بممارسات تخالف التشريعات السارية والمعمول بها في إمارة دبي.

وقد انتشر مقطع فيديو إعلاني في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ترويج الصالة لبعض الممارسات المخالفة للتشريعات السارية، وبعد الاطلاع عليه من قبل الجهات المختصة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تم على الفور استدعاء إدارة الصالة بشكل رسمي للحضور إلى مقر الدائرة؛ للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة، والمتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية.

وتوجّه اقتصادية دبي شكرها وامتنانها لجميع المستهلكين النشطين بالإبلاغ عن المخالفات والممارسات السلبية التي من شأنها أن تلحق الضرر بهم وبغيرهم، وتدعو مختلف فئات المستهلكين إلى الإبلاغ عن الظواهر السلبية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال على 600545555.

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