شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - "أبوظبي: "الخليج

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، بدورته الجديدة التي تستمر حتى عام 2024 برئاسة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيساً للمجلس والعميد خالد علي شهيل نائباً للرئيس، والعميد عارف علي الريس أمين سر المجلس.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في عضوية كلاً من العميد وليد سالم الشامسي، والعميد عادل عبدالرحمن الحمادي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والعقيد عصام عبدالله آل علي، والعقيد سعيد عبيد بن عران والعقيد محمد خلفان القمزي، والعقيد محمد سيف المقبالي، والعقيد سعيد علي أبو الخيل، والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس، والمقدم عبدالمطلب أحمد الحمادي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي مقرراً للمجلس، والرائد أحمد عبدالله الفردان، والرائد عبدالله سلطان القاسمي، والنقيب محمد غانم الزعابي والمساعد أول حميد علي مقرراً للمجلس.

وهنأ العميد الظاهري أعضاء المجلس على الثقة الغالية التي أولاها لهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باختيارهم لعضوية المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم للارتقاء بالرياضة الشرطية حسب توجيهات ورؤية سموه المستقبلية بنقل الرياضة نقلة نوعية تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

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