شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر يؤكد تعزير مشروعات الربط الكهربائي وتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول تشمل كلا من الأردن، ليبيا، السودان، قبرص، اليونان. وأشار " شاكر" خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، اليوم السبت، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، إلى أن مشروعات الربط الكهربائى تهدف فى المقام الأول إلى تحويل مصر إلى محور عالمى للطاقة من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا واسيا، بجانب تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتوفير الكثير من فرص العمل من تلك المشروعات.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.